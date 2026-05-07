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Nike Run Lightweight Micro-Crew 速干跑步短袜（1 双） - 图腾黑紫/火山岩红/白金色/火山岩红

Nike Run Lightweight

Micro-Crew 速干跑步短袜（1 双）

¥119
图腾黑紫/火山岩红/白金色/火山岩红
氢蓝/脉冲宝石蓝/白金色/脉冲宝石蓝
橙粉/浅品红/白金色/浅品红
荧光黄/仙人掌绿/黑/仙人掌绿
白色/黑/白金色
黑/白金色/暗烟灰/烟灰

Nike 新款跑步袜重磅登场。Nike Run Lightweight Micro-Crew 速干跑步短袜（1 双）采用革新导湿速干技术结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。袜口采用包边设计，打造心无旁骛的畅跑体验。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/火山岩红/白金色/火山岩红
  • 款式： IB6114-502

Nike Run Lightweight

¥119

Nike 新款跑步袜重磅登场。Nike Run Lightweight Micro-Crew 速干跑步短袜（1 双）采用革新导湿速干技术结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。袜口采用包边设计，打造心无旁骛的畅跑体验。

干爽舒适

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

稳固贴合，舒适体验

不对称足弓支撑设计，妥帖包覆足弓。圆形分段后跟，带来稳固非凡的贴合感。

自信迈步

关键区域匠心设计，为跟腱和鞋带下方等高磨损区域营造舒适感受。后跟和足尖采用加厚设计，缔造舒适缓震体验。

创新高度

全新“Micro-Crew”版型基于传统短袜高度，采用略微加高的袜筒设计。

产品细节

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  • 袜底主体：锦纶/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 图腾黑紫/火山岩红/白金色/火山岩红
  • 款式： IB6114-502

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