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Nike Running Midweight 速干中筒运动袜（1 双） - 白色/荧光黄/黑

Nike Run Midweight

速干中筒跑步袜（1 双）

¥89

Nike 新款跑步袜重磅登场。Nike Run Midweight 速干中筒跑步袜（1 双）采用导湿速干技术结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。


  • 显示颜色： 白色/荧光黄/黑
  • 款式： HV6924-100

Nike Run Midweight

¥89

Nike 新款跑步袜重磅登场。Nike Run Midweight 速干中筒跑步袜（1 双）采用导湿速干技术结合匠心排布的加厚设计，塑就舒适贴合感受。令你抛开穿着顾虑，专注于跑步体验。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。

稳固贴合，舒适体验

不对称足弓支撑设计，妥帖包覆足弓。后跟稳定设计，带来舒适贴合感。

自信迈步

关键区域匠心设计，为跟腱和鞋带下方等高磨损区域营造舒适感受。后跟和足尖采用加厚设计，缔造舒适缓震体验。

产品细节

  • 袜底主体：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 白色/荧光黄/黑
  • 款式： HV6924-100

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

更多信息

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