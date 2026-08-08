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Nike Run Stripe
男子梭织跑步夹克速干反光细节
¥449
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此配色当前无货
Nike Run Stripe 男子梭织跑步夹克采用轻盈设计，带来出众包覆效果。 采用梭织面料，令你在跑步时畅动自如。
- 显示颜色： 烟灰/雾灰
- 款式： CU5354-084
Nike Run Stripe
¥449
轻盈包覆
Nike Run Stripe 男子梭织跑步夹克采用轻盈设计，带来出众包覆效果。 采用梭织面料，令你在跑步时畅动自如。
跑无止境
梭织面料，在跑步时提供出色包覆。
舒适包裹
3 片式拼接风帽设计，助你应对不良天气。 侧边口袋，方便存储钥匙或卡片。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 反光设计元素
- 面料：100% 聚酯纤维。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 烟灰/雾灰
- 款式： CU5354-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。