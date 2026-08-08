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Nike Run Stripe 男子梭织跑步夹克速干反光细节 - 烟灰/雾灰

Nike Run Stripe

男子梭织跑步夹克速干反光细节

¥449

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Nike Run Stripe 男子梭织跑步夹克采用轻盈设计，带来出众包覆效果。 采用梭织面料，令你在跑步时畅动自如。


  • 显示颜色： 烟灰/雾灰
  • 款式： CU5354-084

Nike Run Stripe

¥449

轻盈包覆

Nike Run Stripe 男子梭织跑步夹克采用轻盈设计，带来出众包覆效果。 采用梭织面料，令你在跑步时畅动自如。

跑无止境

梭织面料，在跑步时提供出色包覆。

舒适包裹

3 片式拼接风帽设计，助你应对不良天气。 侧边口袋，方便存储钥匙或卡片。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注

产品细节

  • 反光设计元素
  • 面料：100% 聚酯纤维。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 烟灰/雾灰
  • 款式： CU5354-084

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