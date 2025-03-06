Nike Run Swift 在前足和后跟融入透气面料，准确贴合足形，中足则搭配梭织网眼设计，带来鲜明对比效果和有力支撑表现。一体式 Flywire 飞线锁定中足，同时轻盈缓震配置塑就灵敏回弹的迈步体验。

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