Nike Run Swift 2

女子跑步鞋

¥549

Nike Run Swift 2 女子跑步鞋专为休闲跑者设计。经典版型焕新升级‏，透气稳固。不同配速，耐穿外底皆可提供出色的支撑力。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DJ6008-100

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