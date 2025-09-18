 
Nike Running Division 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣 - 黑/黑

Nike Running Division

男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣

32% 折让

Nike Running Division 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用匠心设计，不论昼夜晴雨，皆可助你在铺装景观的路面上尽情畅跑。 轻盈梭织面料经拒水处理，助力从容应对多变天气。 反光细节，为你的跑步旅途增添些许闪耀魅力。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ4143-010

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 拉链口袋提供安全的储物空间
  • 右侧口袋内置隐藏式媒体播放器存放袋，方便存放其他小物
  • 下摆搭配弹性抽绳，可供自主调节贴合度
  • 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 风帽背面搭配可调节抽绳
  • 反光耐克勾标志
  • 背部下方融入反光饰条
  • 胸前反光 Windrunner V 字形设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
