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Nike Runway
女子轻便型裤裙
¥749
轻盈休闲，纹理质感。Nike Runway 女子轻便型裤裙采用罗纹腰部和抽绳设计，方便自由调整造型；同色调刺绣品牌标志，提升整体运动格调。
- 显示颜色： 黑蓝
- 款式： IM3997-498
Nike Runway
¥749
轻盈休闲，纹理质感。Nike Runway 女子轻便型裤裙采用罗纹腰部和抽绳设计，方便自由调整造型；同色调刺绣品牌标志，提升整体运动格调。
产品细节
- 面料/里料拼接：100% 锦纶。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶。紧身裤：78% 锦纶/22% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑蓝
- 款式： IM3997-498
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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