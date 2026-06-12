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Nike Runway 女子轻便型裤裙 - 黑蓝

Nike Runway

女子轻便型裤裙

¥749
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

轻盈休闲，纹理质感。Nike Runway 女子轻便型裤裙采用罗纹腰部和抽绳设计，方便自由调整造型；同色调刺绣品牌标志，提升整体运动格调。


  • 显示颜色： 黑蓝
  • 款式： IM3997-498

Nike Runway

¥749

轻盈休闲，纹理质感。Nike Runway 女子轻便型裤裙采用罗纹腰部和抽绳设计，方便自由调整造型；同色调刺绣品牌标志，提升整体运动格调。

产品细节

  • 面料/里料拼接：100% 锦纶。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶。紧身裤：78% 锦纶/22% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑蓝
  • 款式： IM3997-498

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