Nike S.T. Charge EP

¥899

在街头球场上，真正耀眼的是硬实力与韧劲。穿上 Nike S.T. Charge EP 耐克荆棘男子篮球鞋，引爆街头。这款鞋款搭载前足 Air Zoom 缓震配置和 Cushlon 3.0 嵌入式泡棉中底，塑就街头实战所需的疾速体验和舒适脚感。专为严苛的户外篮球训练而设计，这款鞋子助你在其他竞争对手中脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

技术解析 分区设计的 Air Zoom Turbo ⽓垫单元，引爆疾速，铸就出色表现。中底搭载柔软且回弹出色的 Cushlon 3.0 泡棉，助你畅跑球场。中底搭载信用卡大小的稳定片，有助在突然移动时打造出众的稳定表现。

其他细节 半透明 XDR-X 橡胶外底带来非凡抓地力，在快速切入和瞬间爆发时，它可以帮助你在混凝土地面上保持稳固，从容应对灰尘、污垢和潮湿环境的影响

鞋面采用全新 Monster-Skin 覆面，轻盈贴合双足