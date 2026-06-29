Nike S.T. Charge "Detroit Tough" EP

¥899

无论身处何种环境、踏上哪片球场，凯德·坎宁安都能火力全开——这也让他成为 S.T. Charge 的不二人选。这款球员版 Nike S.T. Charge EP 耐克荆棘男子篮球鞋融入大量底特律元素，并凭借前足 Air Zoom 缓震配置与 Cushlon 3.0 嵌入式泡棉中底，带来源自 313（底特律电话区号）街头风格的速度感与舒适脚感。半透明 XDR-X 橡胶外底与全新 Monster-Skin 覆面，为硬核的街头球场注入来自“汽车城”的强悍韧劲。这款鞋专为严苛的户外篮球实战而设计，助你称霸球场。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

疾速启动

前足处采用分区设计的 Air Zoom Turbo ⽓垫单元，为你带来出色速度和回弹表现，助你快速启动。

柔软脚感

中底搭载柔软且回弹出色的 Cushlon 3.0 泡棉，助你畅跑赛场。低帮设计结合轻盈材质，是缔造出众场地感的理想之选。中底搭载信用卡大小的稳定片，有助在突然移动时打造出众的稳定表现。

牢固抓地

半透明 XDR-X 橡胶外底带来非凡抓地力。在快速变向、急停启动与用力蹬地时，它能够帮助你从容应对水泥地面的灰尘、砂土与潮湿环境。

紧密贴合

鞋面采用结实耐穿的全新 Monster-Skin 覆面，打造轻盈又贴合的脚感。