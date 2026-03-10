穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星大童篮球鞋，在球场上尽展风采。耀动全场。鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让你自如畅动，发挥出色表现。抓地力出色的外底助你在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。硬核实战篮球鞋，专为如你一样的精英球员打造。

显示颜色： 白色/金属银/雾橙/金属银

款式： IR7580-100