Nike S.T. Dynamite
耐克小火星大童篮球鞋
¥429
穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星大童篮球鞋，在球场上尽展风采。耀动全场。鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让你自如畅动，发挥出色表现。抓地力出色的外底助你在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。硬核实战篮球鞋，专为如你一样的精英球员打造。
- 显示颜色： 白色/金属银/雾橙/金属银
- 款式： IR7580-100
Nike S.T. Dynamite
¥429
穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星大童篮球鞋，在球场上尽展风采。耀动全场。鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让你自如畅动，发挥出色表现。抓地力出色的外底助你在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。硬核实战篮球鞋，专为如你一样的精英球员打造。
其他细节
- 外底融入人字形底纹，助你驾驭多种地面
- 后跟提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白色/金属银/雾橙/金属银
- 款式： IR7580-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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