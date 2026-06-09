第 1 张图片，共 8 张图片
Nike S.T.Dynamite
耐克小火星幼童篮球鞋
¥369
穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星幼童篮球鞋，在球场上尽展风采。耀动全场。该鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让小宝贝自如畅动。抓地力强的外底助小宝贝在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。这是为高水平球员而打造的比赛战靴——那个人，就是你的小篮球运动员。
- 显示颜色： 米白/热情红/电流蓝/黑
- 款式： IO0282-100
Nike S.T.Dynamite
¥369
穿上 Nike S.T. Dynamite 耐克小火星幼童篮球鞋，在球场上尽展风采。耀动全场。该鞋款适合不同球风，无论硬木球场还是沥青地面，皆可让小宝贝自如畅动。抓地力强的外底助小宝贝在运动中保持稳定性，透气网眼细节则让双足轻盈灵动。这是为高水平球员而打造的比赛战靴——那个人，就是你的小篮球运动员。
其他细节
- 魔术贴粘扣式固定带结合弹性鞋带，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱
- 后跟提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
- 显示颜色： 米白/热情红/电流蓝/黑
- 款式： IO0282-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。