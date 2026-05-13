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Sabrina 萨布丽娜女子加绒篮球连帽衫 - 星尘红/椰奶色/椰奶色/石膏色

Sabrina

萨布丽娜女子加绒篮球连帽衫

30% 折让

无论是像萨布丽娜·约内斯库一样在球场上精进球技，还是在场外休闲放松，该中性风百搭签名系列都是你的理想选择。Sabrina 萨布丽娜女子加绒篮球连帽衫采用加绒针织面料，缔造温暖舒适感受。在你运动时，抽绳不会妨碍运动表现。将抽绳塞在梭织贴片后面，即可畅享自如无拘的运动体验。


  • 显示颜色： 星尘红/椰奶色/椰奶色/石膏色
  • 款式： FJ4450-618

Sabrina

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无论是像萨布丽娜·约内斯库一样在球场上精进球技，还是在场外休闲放松，该中性风百搭签名系列都是你的理想选择。Sabrina 萨布丽娜女子加绒篮球连帽衫采用加绒针织面料，缔造温暖舒适感受。在你运动时，抽绳不会妨碍运动表现。将抽绳塞在梭织贴片后面，即可畅享自如无拘的运动体验。

其他细节

  • 罗纹袖口和下摆，在运动时有助稳固衣身
  • 加绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形袋鼠式口袋可存放基本物品，亦可暖手

产品细节

  • 风帽采用棉质针织里料
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 星尘红/椰奶色/椰奶色/石膏色
  • 款式： FJ4450-618

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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