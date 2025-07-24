 
Sabrina 萨布丽娜女子短袖短款T恤 - 力量蓝 (活力蓝)

Sabrina

萨布丽娜女子短袖短款T恤

¥299
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萨布丽娜·约内斯库中性风百搭系列，助你彰显自信风采，持续精进表现。Sabrina 萨布丽娜女子短袖短款T恤修身贴合，结合弹性面料，令你畅享舒适运动体验。


  • 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)
  • 款式： HV6991-415

Sabrina

¥299

萨布丽娜·约内斯库中性风百搭系列，助你彰显自信风采，持续精进表现。Sabrina 萨布丽娜女子短袖短款T恤修身贴合，结合弹性面料，令你畅享舒适运动体验。

其他细节

  • 右侧接缝饰有“ANYONE，ANYWHERE”梭织标签，为萨布丽娜及其粉丝赋能，寓意人人皆能成就非凡
  • 顺滑针织面料富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选

产品细节

  • 左胸饰有印花 Sabrina 标志
  • 48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)
  • 款式： HV6991-415

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