Sabrina
萨布丽娜女子短袖短款T恤
¥299
萨布丽娜·约内斯库中性风百搭系列，助你彰显自信风采，持续精进表现。Sabrina 萨布丽娜女子短袖短款T恤修身贴合，结合弹性面料，令你畅享舒适运动体验。
- 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)
- 款式： HV6991-415
Sabrina
¥299
萨布丽娜·约内斯库中性风百搭系列，助你彰显自信风采，持续精进表现。Sabrina 萨布丽娜女子短袖短款T恤修身贴合，结合弹性面料，令你畅享舒适运动体验。
其他细节
- 右侧接缝饰有“ANYONE，ANYWHERE”梭织标签，为萨布丽娜及其粉丝赋能，寓意人人皆能成就非凡
- 顺滑针织面料富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选
产品细节
- 左胸饰有印花 Sabrina 标志
- 48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)
- 款式： HV6991-415
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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