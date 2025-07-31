Sabrina 3 By You

¥1,149

球场即萨布丽娜的画布。 运球流畅勾勒灵动轨迹， 三分精准挥洒不羁风范。 Sabrina 3 By You 专属定制篮球鞋为个性杰作添加点睛之笔。 从后跟到鞋头，搭配三种不同的耐克勾标志，结合金属元素中底和夜光外底，打造出众细节，助你随时上场应战。

锁定贴合 鞋侧褶皱形成通道，让飞线穿梭其中，提升鞋身耐穿性，铸就出色锁定效果。 飞线和褶裥包覆中足，进一步提升贴合感。 全力以赴 前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 清爽十足 中底采用两种泡绵：Cushlon 3.0 泡绵，打造柔软脚感，令双足在比赛决胜局保持充沛活力； 硬质 Cushlon 泡绵包覆中底，缔造出众稳定性。 贴地中底助力萨布丽娜实现快速切入，通过运球突破制造防守空档。 酣战不停 多向抓地底纹，让你无论是持球还是无球状态皆可迅速转向。 同时兼顾出众抓地力和非凡的场地感知力。