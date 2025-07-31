Sabrina 3 By You
专属定制篮球鞋
¥1,149
球场即萨布丽娜的画布。 运球流畅勾勒灵动轨迹， 三分精准挥洒不羁风范。 Sabrina 3 By You 专属定制篮球鞋为个性杰作添加点睛之笔。 从后跟到鞋头，搭配三种不同的耐克勾标志，结合金属元素中底和夜光外底，打造出众细节，助你随时上场应战。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： IO7548-900
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锁定贴合
鞋侧褶皱形成通道，让飞线穿梭其中，提升鞋身耐穿性，铸就出色锁定效果。 飞线和褶裥包覆中足，进一步提升贴合感。
全力以赴
前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。
清爽十足
中底采用两种泡绵：Cushlon 3.0 泡绵，打造柔软脚感，令双足在比赛决胜局保持充沛活力； 硬质 Cushlon 泡绵包覆中底，缔造出众稳定性。 贴地中底助力萨布丽娜实现快速切入，通过运球突破制造防守空档。
酣战不停
多向抓地底纹，让你无论是持球还是无球状态皆可迅速转向。 同时兼顾出众抓地力和非凡的场地感知力。
产品细节
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： IO7548-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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