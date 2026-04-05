无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款 Sabrina 3 "CHBL EP" 萨布丽娜男/女篮球鞋，助你在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和左脚后跟上的五颗星星图案设计，让你在篮球场脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

显示颜色： 浅品红/亮紫罗兰/脉冲宝石蓝/黑

款式： IR2658-500