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Sabrina 3 "CHBL EP"
萨布丽娜男/女篮球鞋
20% 折让
无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款 Sabrina 3 "CHBL EP" 萨布丽娜男/女篮球鞋，助你在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和左脚后跟上的五颗星星图案设计，让你在篮球场脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 浅品红/亮紫罗兰/脉冲宝石蓝/黑
- 款式： IR2658-500
Sabrina 3 "CHBL EP"
20% 折让
无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款 Sabrina 3 "CHBL EP" 萨布丽娜男/女篮球鞋，助你在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和左脚后跟上的五颗星星图案设计，让你在篮球场脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
其他细节
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感
- 鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，为鞋身带来出众耐穿性，铸就出色稳固效果。绳线和褶皱包覆中足，缔造出众贴合感
- Cushlon 3.0 泡棉中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。硬质泡棉包覆中底，缔造出众稳定性。匠心外底打造出众抓地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会
- 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，让你无论是否持球皆可快速转向
产品细节
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 浅品红/亮紫罗兰/脉冲宝石蓝/黑
- 款式： IR2658-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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