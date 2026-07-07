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Sabrina 3 "CHBL EP" 萨布丽娜男/女篮球鞋 - 浅品红/亮紫罗兰/脉冲宝石蓝/黑

Sabrina 3 "CHBL EP"

萨布丽娜男/女篮球鞋

20% 折让

无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款 Sabrina 3 "CHBL EP" 萨布丽娜男/女篮球鞋，助你在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和左脚后跟上的五颗星星图案设计，让你在篮球场脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 浅品红/亮紫罗兰/脉冲宝石蓝/黑
  • 款式： IR2658-500

Sabrina 3 "CHBL EP"

20% 折让

无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款 Sabrina 3 "CHBL EP" 萨布丽娜男/女篮球鞋，助你在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和左脚后跟上的五颗星星图案设计，让你在篮球场脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

其他细节

  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感
  • 鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，为鞋身带来出众耐穿性，铸就出色稳固效果。绳线和褶皱包覆中足，缔造出众贴合感
  • Cushlon 3.0 泡棉中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。硬质泡棉包覆中底，缔造出众稳定性。匠心外底打造出众抓地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会
  • 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，让你无论是否持球皆可快速转向

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 浅品红/亮紫罗兰/脉冲宝石蓝/黑
  • 款式： IR2658-500

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