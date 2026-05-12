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Sabrina 3 EP
萨布丽娜男/女篮球鞋
10% 折让
在俄勒冈大学的运动场上，萨布丽娜是不可或缺的一员。当然，Sabrina 3 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋也是热门鞋款之一。黄绿配色，展现俄勒冈大学的强大力量；羽翼纹路的耐克勾标志和中底前足的匠心图案，向助力萨布丽娜成为全球超级明星的母校致敬。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 冲击黄/淡黄/苹果绿
- 款式： IR2477-700
Sabrina 3 EP
10% 折让
在俄勒冈大学的运动场上，萨布丽娜是不可或缺的一员。当然，Sabrina 3 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋也是热门鞋款之一。黄绿配色，展现俄勒冈大学的强大力量；羽翼纹路的耐克勾标志和中底前足的匠心图案，向助力萨布丽娜成为全球超级明星的母校致敬。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
全力以赴
Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感。
稳固贴合
鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，为鞋身带来出众耐穿性，铸就出色稳固效果。绳线和褶皱包覆中足，缔造出众贴合感。
顺畅迈步
Cushlon 3.0 泡绵中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。硬质泡绵包覆中底，缔造出众稳定性。匠心外底打造出众抓地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。
其他细节
多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，让你无论是否持球皆可快速转向
产品细节
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 冲击黄/淡黄/苹果绿
- 款式： IR2477-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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