Sabrina 3 SE

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萨布丽娜·约内斯库需要一双能够与她的伟大目标相匹配的篮球战靴。Sabrina 3 SE 萨布丽娜大童篮球鞋采用轻盈鞋面结合绳线设计，缔造出色支撑表现，助力自信转向、滑步并施展后撤步。该鞋款旨在向萨布丽娜致敬，她在压力下仍能保持冷静，以其传奇的制胜球让观众为之惊叹。

稳固贴合 鞋面采用轻盈材料融入绳线设计，与鞋带协同发力，缔造稳固包覆感受。 全力以赴 匠心外底打造出众贴地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。 干爽体验 柔软泡棉中底，塑就回弹出众的脚感，助孩子保持活力。 耐穿外底 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助孩子无论是否持球皆可快速转向。