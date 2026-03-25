Sabrina 3 "What The?"

¥999

Sabrina 3 系列的亮相，自然该以惊艳之作压轴登场。Sabrina 3 "What The?" 萨布丽娜男/女篮球鞋深入挖掘了萨布丽娜系列过去的辉煌档案，并从受欢迎的作品中汲取灵感。我们从她的签名鞋款系列中选取了一些备受喜爱的设计细节，并将它们融于一体，打造出这款外观亮眼的篮球鞋，我们相信，它定会让你留下深刻记忆。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

稳固贴合 鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，为鞋身带来出众耐穿性，铸就出色稳固效果。绳线和褶皱包覆中足，缔造出众贴合感。 全力以赴 前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 干爽体验 Cushlon 3.0 泡棉中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。 结实泡棉包覆中底，提供出众稳定性。匠心外底打造出众抓地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。 耐穿外底 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，让你无论是否持球皆可快速转向。