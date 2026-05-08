Sabrina 3 "WNBA 30th"

¥999

追求非凡的萨布丽娜·约内斯库需要一双能满足其职业精神和必胜信念的篮球鞋。Sabrina 3 "WNBA 30th" 萨布丽娜男/女篮球鞋采用轻盈稳固鞋面结合绳线设计，塑就出色支撑力，助她自信变向、滑步并施展后撤步。这款特别设计旨在庆祝 WNBA 成立 30 周年，融合了联盟的首发配色，向那些为萨布丽娜等年轻篮球运动员点燃希望的先驱们致敬。

稳固贴合 鞋侧褶皱形成通道，让绳线穿梭其中，为鞋身带来出众耐穿性，铸就出色稳固效果。绳线和褶皱包覆中足，缔造出众贴合感。 全力以赴 前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。 干爽体验 Cushlon 3.0 泡棉中底打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。结实泡棉包覆中底，提供出众稳定性。匠心外底打造出众抓地效果，帮助萨布丽娜实现快速切入，在运球时创造投篮机会。 耐穿外底 多向抓地纹路，铸就强劲抓地力和出色场地感知力，让你无论是否持球皆可快速转向。