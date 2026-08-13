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Sabrina 4 All Star Weekend
萨布丽娜全明星大童篮球鞋
¥769
萨布丽娜从未停止追求伟大理想。我们也一样。因此，这款 Sabrina 4 All Star Weekend 萨布丽娜全明星大童篮球鞋的中底搭载 ReactX 泡棉，助你在赛场上尽享出色回弹表现与缓震体验。我们还打造了稳固的匠心系带系统，帮助双足在比赛中保持稳固贴合；并将萨布丽娜标志性的 “S” 元素融入外底纹路设计，有助于缔造出色的球场抓地表现。因为追求理想的路上，怎能少了一双助你前行的好鞋。
- 显示颜色： 山峰白/黑/金属银
- 款式： IR0177-101
Sabrina 4 All Star Weekend
¥769
萨布丽娜从未停止追求伟大理想。我们也一样。因此，这款 Sabrina 4 All Star Weekend 萨布丽娜全明星大童篮球鞋的中底搭载 ReactX 泡棉，助你在赛场上尽享出色回弹表现与缓震体验。我们还打造了稳固的匠心系带系统，帮助双足在比赛中保持稳固贴合；并将萨布丽娜标志性的 “S” 元素融入外底纹路设计，有助于缔造出色的球场抓地表现。因为追求理想的路上，怎能少了一双助你前行的好鞋。
ReactX 泡棉
中底搭载 ReactX 泡棉，带来出色缓震与回弹体验，助力你在球场上保持活跃表现。
匠心底纹，强劲抓地
出色抓地纹路由字母 “S” 组成，助力快速变向、急停和转身。
专为儿童打造
采用专为儿童打造的匠心鞋头设计，为双足提供充裕空间，打造自在舒适的穿着体验，助力发挥出色表现。
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 山峰白/黑/金属银
- 款式： IR0177-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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