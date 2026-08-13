Sabrina 4 All Star Weekend

¥769

萨布丽娜从未停止追求伟大理想。我们也一样。因此，这款 Sabrina 4 All Star Weekend 萨布丽娜全明星大童篮球鞋的中底搭载 ReactX 泡棉，助你在赛场上尽享出色回弹表现与缓震体验。我们还打造了稳固的匠心系带系统，帮助双足在比赛中保持稳固贴合；并将萨布丽娜标志性的 “S” 元素融入外底纹路设计，有助于缔造出色的球场抓地表现。因为追求理想的路上，怎能少了一双助你前行的好鞋。

ReactX 泡棉 中底搭载 ReactX 泡棉，带来出色缓震与回弹体验，助力你在球场上保持活跃表现。 匠心底纹，强劲抓地 出色抓地纹路由字母 “S” 组成，助力快速变向、急停和转身。 专为儿童打造 采用专为儿童打造的匠心鞋头设计，为双足提供充裕空间，打造自在舒适的穿着体验，助力发挥出色表现。