Sabrina 4 NN EP

¥949

萨布丽娜的节奏变幻莫测——毫无征兆的变速，令防守球员措手不及。Sabrina 4 NN EP 萨布丽娜男/女篮球鞋专为匹配她的赛场风格而打造，搭载灵感源自田径赛场的 Nike Flyplate TPU 支撑板，助力实现瞬间爆发的疾速表现。萨布丽娜表示：“穿上这双鞋，感觉迈步间回弹舒适。”这款鞋款搭载 Cushlon 3.0 泡棉和稳固的中足内置动态贴合系统，助你在关键时刻急停急起，发挥出色表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

各就各位，预备，跑！

我们从她母校的田径传统汲取灵感，将 Nike Flyplate TPU 支撑板引入硬木球场。萨布丽娜说：“这款鞋能帮助你时刻准备启动，实现快速转向。”我们专为篮球运动打造了这款 TPU 支撑板，塑就出众脚感。该板片延伸至足弓和鞋侧，提供出众的稳定性和支撑力。

助力快攻

全掌型 Cushlon 3.0 泡棉为热衷于全场跑动的球员提供出色的缓震回弹效果。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在冲刺时尽享回弹脚感。

稳固贴合

中足内置动态贴合系统搭配缝制绳线，塑就出色贴合脚感，为变向和创造空间提供所需的支撑力和稳定性。萨布丽娜表示：“我喜欢这种牢牢贴合的脚感，它让我感到非常安心，同时也提供了出色的舒适度和稳定性。”

急停切入

外底融入由字母 “S” 组成的抓地底纹，助力快速切入、急停和转向。

专为篮球运动员打造

萨布丽娜表示：“这款篮球鞋适合在不同场合穿着。如果你是一名篮球手，这款鞋也非常适合你。”