Sabrina 4 "White Label" EP

¥1,049

Sabrina 4 "White Label" EP 萨布丽娜男/女篮球鞋搭载灵感源自田径赛场的 Nike Flyplate TPU 支撑板，助力发挥出色表现。萨布丽娜表示：“穿上这双鞋，感觉迈步间回弹舒适。”这款鞋搭载 Cushlon 3.0 泡棉和稳固的中足内置动态贴合系统，带来舒适的迈步体验。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

White Label

见证球星蜕变为超级巨星——就像萨布丽娜一样。这款鞋采用帆白配色搭配金属银色装饰，灵感源自耀眼的聚光灯、宏大的舞台以及专属于篮球运动员的时刻。

各就各位，预备，跑！

灵感源自她母校的田径传统，将 Nike Flyplate TPU 支撑板引入硬木球场。萨布丽娜说：“这款鞋能帮助你时刻准备启动，实现快速转向。”我们专为篮球运动打造了这款 TPU 支撑板，并将其置于前足 Air Zoom 缓震配置和中底泡棉下方，塑就出众脚感。该板片延伸至足弓和鞋侧，提供出众的稳定性和支撑力。

回弹出众

全掌型 Cushlon 3.0 泡棉提供出色的缓震回弹效果。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，在迈步时尽享回弹脚感。

稳固贴合

中足内置动态贴合系统搭配缝制绳线，塑就出色贴合脚感，为变向提供所需的支撑力和稳定性。萨布丽娜表示：“我喜欢这种牢牢贴合的脚感，它让我感到非常安心，同时也提供了出色的舒适度和稳定性。”

快速转向

外底融入由字母 “S” 组成的抓地底纹，助力快速转向。