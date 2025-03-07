Nike SB

男子口袋滑板T恤

¥229

沙漠黄/调色桦树色/黑
神秘深海蓝/调色桦树色/白色

Nike SB 男子口袋滑板T恤采用水洗面料，柔软非凡，升级日常基本装备。缝制 Swoosh 设计灵感源自传统日本技术刺子绣 (Sashiko)。

  • 显示颜色： 沙漠黄/调色桦树色/黑
  • 款式： CW1467-283

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