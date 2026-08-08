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Nike SB 男子滑板夹克 - 黑/辣酱黄/白色/白色

Nike SB

男子滑板夹克

¥649

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Nike SB 男子滑板夹克采用拒水面料，质感轻盈，适于叠搭，让你无惧不良天气因素。灯芯绒衣领搭配内层 Sherpa Fleece 面料，倍添舒适感受，提升造型格调。


  • 显示颜色： 黑/辣酱黄/白色/白色
  • 款式： CK5447-010

Nike SB

¥649

挚爱夹克，温暖升级

Nike SB 男子滑板夹克采用拒水面料，质感轻盈，适于叠搭，让你无惧不良天气因素。灯芯绒衣领搭配内层 Sherpa Fleece 面料，倍添舒适感受，提升造型格调。

其他细节

  • Nike Shield 面料帮助应对不良天气
  • Sherpa Fleece 里料结合灯芯绒衣领，柔软温暖
  • 按扣设计搭配下摆抽绳，可自由调节贴合效果
  • 挂环设计，方便悬挂夹克

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。袖管下部里料：100% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/辣酱黄/白色/白色
  • 款式： CK5447-010

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