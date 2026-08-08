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Nike SB
男子滑板夹克
¥649
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此配色当前无货
Nike SB 男子滑板夹克采用拒水面料，质感轻盈，适于叠搭，让你无惧不良天气因素。灯芯绒衣领搭配内层 Sherpa Fleece 面料，倍添舒适感受，提升造型格调。
- 显示颜色： 黑/辣酱黄/白色/白色
- 款式： CK5447-010
Nike SB
¥649
挚爱夹克，温暖升级
Nike SB 男子滑板夹克采用拒水面料，质感轻盈，适于叠搭，让你无惧不良天气因素。灯芯绒衣领搭配内层 Sherpa Fleece 面料，倍添舒适感受，提升造型格调。
其他细节
- Nike Shield 面料帮助应对不良天气
- Sherpa Fleece 里料结合灯芯绒衣领，柔软温暖
- 按扣设计搭配下摆抽绳，可自由调节贴合效果
- 挂环设计，方便悬挂夹克
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。袖管下部里料：100% 锦纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/辣酱黄/白色/白色
- 款式： CK5447-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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