 
Nike SB 男子滑板牛仔短裤 - 灰石板蓝

Nike SB

男子滑板牛仔短裤

10% 折让

Nike SB 男子滑板牛仔短裤采用牛仔布面料，演绎工装短裤的经典元素。 牛仔布面料结合裤脚微喇设计与宽松版型，助力自如畅动。


  • 显示颜色： 灰石板蓝
  • 款式： HJ2961-493

其他细节

  • 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
  • 口袋包括：两个正面口袋、两个背面上部口袋、两个背面下部实用口袋和一个额外小口袋

产品细节

  • 后腰饰有贾克龙 (Jacron) 贴片
  • 金属纽扣和拉链门襟
  • 腰带环
  • 背面饰有 NIKE SB 梭织标签
  • 100% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

