Nike SB
男子滑板牛仔短裤
10% 折让
Nike SB 男子滑板牛仔短裤采用牛仔布面料，演绎工装短裤的经典元素。 牛仔布面料结合裤脚微喇设计与宽松版型，助力自如畅动。
- 显示颜色： 灰石板蓝
- 款式： HJ2961-493
Nike SB
10% 折让
Nike SB 男子滑板牛仔短裤采用牛仔布面料，演绎工装短裤的经典元素。 牛仔布面料结合裤脚微喇设计与宽松版型，助力自如畅动。
其他细节
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
- 口袋包括：两个正面口袋、两个背面上部口袋、两个背面下部实用口袋和一个额外小口袋
产品细节
- 后腰饰有贾克龙 (Jacron) 贴片
- 金属纽扣和拉链门襟
- 腰带环
- 背面饰有 NIKE SB 梭织标签
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 灰石板蓝
- 款式： HJ2961-493
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。