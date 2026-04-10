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Nike SB 男子速干滑板短裤 - 黑/白色

Nike SB

男子速干滑板短裤

¥449
黑/白色
军裤卡其/白色

Nike SB 男子速干滑板短裤缔造非凡舒适感受，滑板休闲两相宜。采用导湿速干面料，结合宽松版型，是滑板运动的理想之选。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF1097-010

Nike SB

¥449

Nike SB 男子速干滑板短裤缔造非凡舒适感受，滑板休闲两相宜。采用导湿速干面料，结合宽松版型，是滑板运动的理想之选。

其他细节

  • 弹性腰部搭配织带腰带，缔造舒适贴合感
  • 后身口袋搭配魔术贴粘扣，提升安全性

产品细节

  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF1097-010

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