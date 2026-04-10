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Nike SB
男子速干滑板短裤
¥449
Nike SB 男子速干滑板短裤缔造非凡舒适感受，滑板休闲两相宜。采用导湿速干面料，结合宽松版型，是滑板运动的理想之选。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1097-010
Nike SB
¥449
Nike SB 男子速干滑板短裤缔造非凡舒适感受，滑板休闲两相宜。采用导湿速干面料，结合宽松版型，是滑板运动的理想之选。
其他细节
- 弹性腰部搭配织带腰带，缔造舒适贴合感
- 后身口袋搭配魔术贴粘扣，提升安全性
产品细节
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF1097-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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