Nike SB

男子长袖口袋滑板T恤

¥259

Nike SB 男子长袖口袋滑板T恤采用纯棉面料，柔软舒适，是滑板运动的常备单品。印花图案为宽松造型注入怪诞趣味色彩。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CZ6176-100

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