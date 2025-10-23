Nike SB
男/女加绒滑板圆领上衣
Nike SB 男/女加绒滑板圆领上衣采用宽松版型，助力自如畅动，轻松叠搭。 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。
- 显示颜色： 灰紫红/白色
- 款式： HQ3038-523
产品细节
- 左袖口饰有 NIKE SB 刺绣标志
- 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可冷水机洗
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
