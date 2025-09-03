 
Nike SB 男/女无袖上衣 - 灰紫红/浅土褐/黑

男/女无袖上衣

¥699
灰紫红/浅土褐/黑
天体金/浅英国褐/巴洛克棕

售罄：

此配色当前无货

Nike SB 男/女无袖上衣柔软挺括，堪称理想叠搭之选。 厚实针织面料饰有精致针织蛇图案，由多色纱线制成。


  • 显示颜色： 灰紫红/浅土褐/黑
  • 款式： FV7392-523

其他细节

  • 鸡心领、罗纹下摆和无袖款式，塑就精致外观
  • 衣身采用休闲剪裁，便于叠搭

产品细节

  • 大身整体成分：59% 聚酯纤维/20% 腈纶/12% 粘纤/5% 羊毛/2% 氨纶/2% 锦纶
  • 手洗
