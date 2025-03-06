Nike SB 男/女滑板上衣从被称为“美式消遣”的棒球运动和滑板运动的代表城市汲取灵感，采用经典纽扣设计，结合滚边肩部接缝和下摆梭织运动员标签，塑就经典赛场造型。采用结构感棉料，搭配结实缝线设计，无论滑板还是挥棒，皆可为你缔造非凡舒适体验和耐穿性。

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