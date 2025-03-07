迅疾造型，助力畅滑。Nike SB 男/女耐穿滑板长裤采用运动风格设计，结合利落梭织面料，舒适耐穿；臀部和大腿部位采用宽松设计，助你自如畅动，畅享休闲舒适体验。侧拼接和滚边形成撞色外观，塑就经典运动长裤风格。小腿外侧采用拉链开衩设计，可在运动时随心变换风格和贴合度。

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