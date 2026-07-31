第 1 张图片，共 9 张图片
Nike SB Air Force 1
男子滑板鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
舒适耐穿，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike SB Air Force 1 男子滑板鞋采用经典 80 年代结构搭配醒目细节，让你在赛场内外都能时尚有型。
- 显示颜色： 浅土褐/白色/泡沫粉/浅土褐
- 款式： HM8517-100
Nike SB Air Force 1
¥899
舒适耐穿，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike SB Air Force 1 男子滑板鞋采用经典 80 年代结构搭配醒目细节，让你在赛场内外都能时尚有型。
其他细节
- 皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 显示颜色： 浅土褐/白色/泡沫粉/浅土褐
- 款式： HM8517-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。