Nike SB BLZR Court Mid PRM 男子滑板鞋将经典造型和工装设计巧妙融合，沿袭元年款轻盈柔韧设计，为衬里融入佩斯利印花，并在后跟部位添加链状缝制“nike”字样。呈现略带层次感的利落版型，专为滑板运动而生。

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