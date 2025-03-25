Nike SB BLZR Court Mid PRM 男子滑板鞋采用简约外观和经典材料，为滑板运动创新注入复古篮球风范。带板跳区经加固处理，结合外底柔韧且抓地力强的橡胶设计，助你攻克严苛的滑板训练。帆布鞋面缀以墨迹风格耐克勾勾，增添经典工装魅力。

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