Nike SB Chron 2 Canvas
男/女滑板鞋薄底鞋
¥329¥42923% 折让
Chron 系列推出 Nike SB Chron 2 Canvas 男/女薄底滑板鞋。鞋口与后跟彰显别致设计理念，带来出色贴合体验，承袭 Nike SB 应有的舒适度和出众性能。
- 显示颜色： 白色/白色/橡皮浅褐/黑
- 款式： DM3494-101
Nike SB Chron 2 Canvas
¥329¥42923% 折让
焕新设计
Chron 系列推出 Nike SB Chron 2 Canvas 男/女薄底滑板鞋。鞋口与后跟彰显别致设计理念，带来出色贴合体验，承袭 Nike SB 应有的舒适度和出众性能。
其他细节
- 织物鞋面，灵活柔韧
- 柔软泡绵设计，塑就缓震迈步体验
- 硫化结构将鞋底与鞋面巧妙熔接，塑就灵活穿着感受
- 鞋头护条延伸设计，缔造出色耐穿性
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 白色/白色/橡皮浅褐/黑
- 款式： DM3494-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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