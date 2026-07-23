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Nike SB Code 58 男子滑板鞋 - 淡象牙白/浅卡其/棉布白/暗褐

Nike SB Code 58

男子滑板鞋

21% 折让
淡象牙白/浅卡其/棉布白/暗褐
黑/黑/橡皮浅褐/山峰白
白色/山峰白/黑/黑

Nike SB Code 58 男子滑板鞋设计灵感源自 80 年代篮球风格，为 Nike SB 系列注入学院风外观。鞋舌侧边融入板带设计和鞋底包边结构，新鞋开盒上脚即可畅享经久耐穿性和出众支撑力。混合材质鞋面带来出色支撑性，橡胶外底助你稳稳抓板。还有缺少的？就是几道擦痕和划痕。


  • 显示颜色： 淡象牙白/浅卡其/棉布白/暗褐
  • 款式： IB0108-101

Nike SB Code 58

21% 折让

Nike SB Code 58 男子滑板鞋设计灵感源自 80 年代篮球风格，为 Nike SB 系列注入学院风外观。鞋舌侧边融入板带设计和鞋底包边结构，新鞋开盒上脚即可畅享经久耐穿性和出众支撑力。混合材质鞋面带来出色支撑性，橡胶外底助你稳稳抓板。还有缺少的？就是几道擦痕和划痕。

其他细节

  • 织物和皮革组合鞋面结合翻毛皮细节，塑就轻盈结构感
  • 泡棉中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
  • 橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节

  • 鞋头采用打孔设计
  • 泡棉中底
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 淡象牙白/浅卡其/棉布白/暗褐
  • 款式： IB0108-101

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