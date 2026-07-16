Nike SB Code 58 男子滑板鞋设计灵感源自 80 年代篮球风格，为 Nike SB 系列注入学院风外观。鞋舌侧边融入板带设计和鞋底包边结构，新鞋开盒上脚即可畅享经久耐穿性和出众支撑力。混合材质鞋面带来出色支撑性，橡胶外底助你稳稳抓板。还有缺少的？就是几道擦痕和划痕。

Nike SB Code 58 男子滑板鞋设计灵感源自 80 年代篮球风格，为 Nike SB 系列注入学院风外观。鞋舌侧边融入板带设计和鞋底包边结构，新鞋开盒上脚即可畅享经久耐穿性和出众支撑力。混合材质鞋面带来出色支撑性，橡胶外底助你稳稳抓板。还有缺少的？就是几道擦痕和划痕。

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