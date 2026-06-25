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Nike SB Code 58
男子滑板鞋
¥649
Nike SB Code 58 男子滑板鞋设计灵感源自 80 年代篮球风格，为 Nike SB 系列注入学院风外观。鞋舌侧边融入板带设计和鞋底包边结构，新鞋开盒上脚即可畅享经久耐穿性和出众支撑力。混合材质鞋面带来出色支撑性，橡胶外底助你稳稳抓板。还有缺少的？就是几道擦痕和划痕。
- 显示颜色： 白色/山峰白/黑/黑
- 款式： IB0108-100
Nike SB Code 58
¥649
Nike SB Code 58 男子滑板鞋设计灵感源自 80 年代篮球风格，为 Nike SB 系列注入学院风外观。鞋舌侧边融入板带设计和鞋底包边结构，新鞋开盒上脚即可畅享经久耐穿性和出众支撑力。混合材质鞋面带来出色支撑性，橡胶外底助你稳稳抓板。还有缺少的？就是几道擦痕和划痕。
其他细节
- 织物和皮革组合鞋面结合翻毛皮细节，塑就轻盈结构感
- 泡棉中底，缔造轻盈回弹的缓震效果
- 橡胶鞋底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范
产品细节
- 鞋头采用打孔设计
- 泡棉中底
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 白色/山峰白/黑/黑
- 款式： IB0108-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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