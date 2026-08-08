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Nike SB Courthouse 双肩包 - 黑/黑/白色

Nike SB Courthouse

双肩包

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Nike SB Courthouse 双肩包可为包括滑板在内的装备提供收纳空间。致密梭织面料，经久耐用。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： BA5305-010

Nike SB Courthouse

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随行物品，妥善收纳

Nike SB Courthouse 双肩包可为包括滑板在内的装备提供收纳空间。致密梭织面料，经久耐用。

其他细节

  • 内置套袋可收纳 15 英寸的笔记本电脑
  • 外部双固定带设计，有效固定滑板
  • 宽敞主袋打造充裕的收纳空间
  • 可调式软垫肩带赋予你舒适的背包体验
  • 包底外层材质具有拒水特性，为你的装备提供出色保护

产品细节

  • 顶部提环设计
  • 尺寸：51 x 30 x 17 厘米
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： BA5305-010

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