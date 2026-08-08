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Nike SB Courthouse
双肩包
50% 折让
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此配色当前无货
Nike SB Courthouse 双肩包可为包括滑板在内的装备提供收纳空间。致密梭织面料，经久耐用。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： BA5305-010
Nike SB Courthouse
50% 折让
随行物品，妥善收纳
Nike SB Courthouse 双肩包可为包括滑板在内的装备提供收纳空间。致密梭织面料，经久耐用。
其他细节
- 内置套袋可收纳 15 英寸的笔记本电脑
- 外部双固定带设计，有效固定滑板
- 宽敞主袋打造充裕的收纳空间
- 可调式软垫肩带赋予你舒适的背包体验
- 包底外层材质具有拒水特性，为你的装备提供出色保护
产品细节
- 顶部提环设计
- 尺寸：51 x 30 x 17 厘米
- 面料/里料：聚酯纤维
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： BA5305-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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