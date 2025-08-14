Nike SB
Dri-FIT 男子速干提花滑板短袖翻领上衣
23% 折让
Nike SB Dri-FIT 男子速干提花滑板短袖翻领上衣以足球球衣为灵感，采用提花针织面料和 Dri-FIT 技术，缔造导湿速干的舒适感受。弹性面料结合超宽松版型，助你畅动自如。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ2966-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料巧搭提花图案，塑就出众经典外观
- 超宽松版型，衣身空间充裕
产品细节
- Nike SB Drip Font "02" 图案
- 后身右下摆饰有刺绣昆虫图案
- 梭织运动员标签饰有 "ENGINEERED TO THE NOT SO EXACT SPECIFICATIONS OF NIKE SKATEBOARDING"（未精准按照 Nike 滑板系列规格打造。）
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
