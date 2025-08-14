Nike SB
Dri-FIT 男子速干梭织短袖保龄球衬衫
23% 折让
Nike SB Dri-FIT 男子速干梭织短袖保龄球衬衫采用 Dri-FIT 面料，手感顺滑，彰显复古风范。 超宽松版型，令你畅动自如。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HJ2959-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 超宽松版型，营造充裕活动空间
产品细节
- 梭织运动员标签饰有“ENGINEERED TO THE NOT SO EXACT SPECIFICATIONS OF NIKE SKATEBOARDING”（未精准按照 Nike 滑板系列规格打造）
- 正面纽扣开合
- 刺绣 nike skateboarding 字样
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HJ2959-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
