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Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store
男子滑板鞋
¥999
经典鞋款，值得信赖。这款 Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store 男子滑板鞋由 Nike 与芬兰知名滑板潮店 Beyond 合作打造。鞋垫饰有碗池的蓝图图案，致敬滑板爱好者数十年来因地制宜、不断突破的滑板精神。经典鞋款采用优质皮革，兼顾复古外观和舒适感受。准备好了吗？随附多副鞋带，助你打造个性化外观。
- 显示颜色： 白色/沙丘褐/空间蓝/象牙白
- 款式： IU4491-100
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store
¥999
经典鞋款，值得信赖。这款 Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store 男子滑板鞋由 Nike 与芬兰知名滑板潮店 Beyond 合作打造。鞋垫饰有碗池的蓝图图案，致敬滑板爱好者数十年来因地制宜、不断突破的滑板精神。经典鞋款采用优质皮革，兼顾复古外观和舒适感受。准备好了吗？随附多副鞋带，助你打造个性化外观。
其他细节
- 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 高帮鞋口、鞋舌形状和鞋头打孔设计，忠实沿袭元年款设计，缔造经典外观
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 高帮设计
- 泡棉中底
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 白色/沙丘褐/空间蓝/象牙白
- 款式： IU4491-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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