经典鞋款，值得信赖。这款 Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store 男子滑板鞋由 Nike 与芬兰知名滑板潮店 Beyond 合作打造。鞋垫饰有碗池的蓝图图案，致敬滑板爱好者数十年来因地制宜、不断突破的滑板精神。经典鞋款采用优质皮革，兼顾复古外观和舒适感受。准备好了吗？随附多副鞋带，助你打造个性化外观。

经典鞋款，值得信赖。这款 Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store 男子滑板鞋由 Nike 与芬兰知名滑板潮店 Beyond 合作打造。鞋垫饰有碗池的蓝图图案，致敬滑板爱好者数十年来因地制宜、不断突破的滑板精神。经典鞋款采用优质皮革，兼顾复古外观和舒适感受。准备好了吗？随附多副鞋带，助你打造个性化外观。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。