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Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store 男子滑板鞋 - 白色/沙丘褐/空间蓝/象牙白

Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store

男子滑板鞋

¥999
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

经典鞋款，值得信赖。这款 Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store 男子滑板鞋由 Nike 与芬兰知名滑板潮店 Beyond 合作打造。鞋垫饰有碗池的蓝图图案，致敬滑板爱好者数十年来因地制宜、不断突破的滑板精神。经典鞋款采用优质皮革，兼顾复古外观和舒适感受。准备好了吗？随附多副鞋带，助你打造个性化外观。


  • 显示颜色： 白色/沙丘褐/空间蓝/象牙白
  • 款式： IU4491-100

Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store

¥999

经典鞋款，值得信赖。这款 Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store 男子滑板鞋由 Nike 与芬兰知名滑板潮店 Beyond 合作打造。鞋垫饰有碗池的蓝图图案，致敬滑板爱好者数十年来因地制宜、不断突破的滑板精神。经典鞋款采用优质皮革，兼顾复古外观和舒适感受。准备好了吗？随附多副鞋带，助你打造个性化外观。

其他细节

  • 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
  • 高帮鞋口、鞋舌形状和鞋头打孔设计，忠实沿袭元年款设计，缔造经典外观
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 高帮设计
  • 泡棉中底
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 白色/沙丘褐/空间蓝/象牙白
  • 款式： IU4491-100

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