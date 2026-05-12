Nike Dunk 起初作为球鞋亮相篮球场，随后一路创变不停。凭借出众型格、耐穿表现和天生适配滑板的脚感，Dunk 一跃成为滑板圈宠儿。我们现携手 Bluetile Skateshop，为 Dunk 开启下一段蜕变旅程。Nike SB Dunk Low x Bluetile 男子滑板鞋满载南方风情，旨在致敬 Bluetile 诞生地南卡罗来纳州，并在外观上呼应常年迁徙的独特物种“帝王蝶”。皮革鞋面采用深邃的蓝色与黑色设计，巧搭仿蝶翼设计的鞋眼覆面，仿佛随时振翅而飞。鞋垫上饰有如万花筒般绚丽的成簇帝王蝶图案，为鞋款增添精致格调。鞋舌标志背后暗藏南卡罗来纳州旗元素，结合 Nike SB 标志上的真挚寄语，传递 Bluetile 美好心意。

显示颜色： 黑/白色/篝火橙/码头蓝

款式： IQ1323-001