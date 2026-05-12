 
第 1 张图片，共 15 张图片
Nike SB Dunk Low x Bluetile 男子滑板鞋 - 黑/白色/篝火橙/码头蓝

Nike SB Dunk Low x Bluetile

男子滑板鞋

¥899

售罄：

此配色当前无货

Nike Dunk 起初作为球鞋亮相篮球场，随后一路创变不停。凭借出众型格、耐穿表现和天生适配滑板的脚感，Dunk 一跃成为滑板圈宠儿。我们现携手 Bluetile Skateshop，为 Dunk 开启下一段蜕变旅程。Nike SB Dunk Low x Bluetile 男子滑板鞋满载南方风情，旨在致敬 Bluetile 诞生地南卡罗来纳州，并在外观上呼应常年迁徙的独特物种“帝王蝶”。皮革鞋面采用深邃的蓝色与黑色设计，巧搭仿蝶翼设计的鞋眼覆面，仿佛随时振翅而飞。鞋垫上饰有如万花筒般绚丽的成簇帝王蝶图案，为鞋款增添精致格调。鞋舌标志背后暗藏南卡罗来纳州旗元素，结合 Nike SB 标志上的真挚寄语，传递 Bluetile 美好心意。


  • 显示颜色： 黑/白色/篝火橙/码头蓝
  • 款式： IQ1323-001

Nike SB Dunk Low x Bluetile

¥899

Nike Dunk 起初作为球鞋亮相篮球场，随后一路创变不停。凭借出众型格、耐穿表现和天生适配滑板的脚感，Dunk 一跃成为滑板圈宠儿。我们现携手 Bluetile Skateshop，为 Dunk 开启下一段蜕变旅程。Nike SB Dunk Low x Bluetile 男子滑板鞋满载南方风情，旨在致敬 Bluetile 诞生地南卡罗来纳州，并在外观上呼应常年迁徙的独特物种“帝王蝶”。皮革鞋面采用深邃的蓝色与黑色设计，巧搭仿蝶翼设计的鞋眼覆面，仿佛随时振翅而飞。鞋垫上饰有如万花筒般绚丽的成簇帝王蝶图案，为鞋款增添精致格调。鞋舌标志背后暗藏南卡罗来纳州旗元素，结合 Nike SB 标志上的真挚寄语，传递 Bluetile 美好心意。

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/白色/篝火橙/码头蓝
  • 款式： IQ1323-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。