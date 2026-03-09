达肖恩·乔丹每次踏上滑板时都活力四射，而他脚下穿的正是 Dunk。这一次，他以家乡为灵感，为自己钟爱的滑板鞋加入西南风格的质感与配色。Nike SB Dunk Low x Dashawn Jordan 男子滑板鞋的仿蛇纹鞋面灵感源自凤凰城特有的菱斑响尾蛇，鞋舌内侧与后跟饰片点缀蓝绿色与深紫色，格外醒目。尖牙状铜色鞋带扣，为鞋款增添点睛之笔。

显示颜色： 线灰/亮杉木绿/热情紫/黑

款式： IB6208-200