Nike SB Dunk Low Pro

男/女滑板鞋

¥799

Nike SB Dunk Low Pro 男/女滑板鞋采用低帮设计，塑就经典 Dunk 风格。鞋垫后跟搭载 Zoom Air 气垫，加衬鞋舌带来舒适体验。

  • 显示颜色： 棉布白/棉布白/暗橙色/黑
  • 款式： BQ6817-100

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