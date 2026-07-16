第 1 张图片，共 8 张图片
Nike SB Force 58
男子滑板鞋
15% 折让
穿上这款焕新推出的创意力作，耀动街头。 Nike SB Force 58 男子滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，搭配硫化结构，缔造出众柔韧灵活性。鞋面结合帆布和翻毛皮组合材料，鞋头融入打孔设计，为你打造彰显经典篮球风范的整体造型。
- 显示颜色： 幻影灰白/笔尖灰黑色/旧宝蓝/浅土褐
- 款式： IQ8398-001
Nike SB Force 58
15% 折让
穿上这款焕新推出的创意力作，耀动街头。 Nike SB Force 58 男子滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，搭配硫化结构，缔造出众柔韧灵活性。鞋面结合帆布和翻毛皮组合材料，鞋头融入打孔设计，为你打造彰显经典篮球风范的整体造型。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿
- 低帮版型，打造多变穿搭风格
- 鞋头打孔设计，巧搭耐克勾标志，致敬传统篮球风范
- 橡胶鞋底采用包边设计，塑就出众耐穿性
- 鞋底饰有 Tri-star 纹路，为双足带来出众抓地力和非凡触板感
- 鞋舌侧边融入板带设计，有助妥帖包裹双足
产品细节
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 幻影灰白/笔尖灰黑色/旧宝蓝/浅土褐
- 款式： IQ8398-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。