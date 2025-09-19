Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，硫化结构则缔造出色灵活性，穿上这款创意力作，助你耀动街头。采用耐穿材料，融入打孔设计，为你打造彰显经典篮球风范的整体造型。

采用包边设计，经久耐穿；同时打造出众灵活性，伴你悦享滑板时光。外底饰有 Tri-star 纹路，可灵活伸展，为双足带来出众抓地力和非凡触板感。

Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，硫化结构则缔造出色灵活性，穿上这款创意力作，助你耀动街头。采用耐穿材料，融入打孔设计，为你打造彰显经典篮球风范的整体造型。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。