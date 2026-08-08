第 1 张图片，共 5 张图片
Nike SB Heritage
滑板腰包
21% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike SB Heritage 腰包助你轻松存取和携带装备。可调式固定带，打造专属贴合感。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： BA6445-010
Nike SB Heritage
21% 折让
便捷储物
Nike SB Heritage 腰包助你轻松存取和携带装备。可调式固定带，打造专属贴合感。
其他细节
- 拉链口袋可供随身存储物品
- 可调节固定带，方便自行调节贴合度
- 聚酯纤维面料，轻盈耐用
产品细节
- 尺寸：40 x 9 x 14 厘米
- 面料/里料：聚酯纤维
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： BA6445-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。