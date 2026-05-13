第 1 张图片，共 8 张图片
Nike SB Ishod
男子加绒工装长裤
20% 折让
Nike SB Ishod 男子加绒工装长裤由 Nike 与 Ishod Wair 联手设计，采用厚实的加绒针织面料和正面织带腰带，塑就非凡舒适感和耐穿性。裤腿可通过拉链拆卸，轻松变身短裤；拉链插手口袋和后身魔术贴粘扣式口袋，可安全收纳物品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF0660-010
Nike SB Ishod
20% 折让
Nike SB Ishod 男子加绒工装长裤由 Nike 与 Ishod Wair 联手设计，采用厚实的加绒针织面料和正面织带腰带，塑就非凡舒适感和耐穿性。裤腿可通过拉链拆卸，轻松变身短裤；拉链插手口袋和后身魔术贴粘扣式口袋，可安全收纳物品。
其他细节
厚实加绒针织面料富有结构感，表面顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受
产品细节
- 84% 棉/16% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF0660-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。